Собрали самые уютные московские рестораны, в которых вы сможете не только укрыться от зимних морозов, но и создать незабываемые воспоминания вместе с близкими и любимыми людьми.

В снежные зимние месяцы Москва традиционно превращается в сказочный город: на улицах сверкают яркие огни, площади украшают новогодние украшения, огромные мохнатые ели украшаются тысячами игрушек, создают долгожданную атмосферу.
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