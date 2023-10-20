Психологи рассказали, как раскрыть лжеца

МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Люди лгут каждый день, все зависит лишь от масштаба лжи. Почему людям проще соврать, чем сказать правду, и как распознать лжеца, рассказали психолог Наталья Наумова и психотерапевт Евгений Фомин.