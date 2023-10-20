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Психологи рассказали, как раскрыть лжеца

Психологи рассказали, как раскрыть лжеца

МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Люди лгут каждый день, все зависит лишь от масштаба лжи. Почему людям проще соврать, чем сказать правду, и как распознать лжеца, рассказали психолог Наталья Наумова и психотерапевт Евгений Фомин.

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