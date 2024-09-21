Зеленский слишком многого захотел для своей «победы»

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться от действующего американского лидера Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для «победного плана».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии