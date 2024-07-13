Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому

МП

Михаил Пантюхин

Таким как этот "святейший" пора бы не про хиджабы разглагольствовать, а на собственные грехи лицемерия, ханжества, жадности как минимум посмотреть и покаяться! Хотя о чем я, если он считает себя непогрешимым! А это уже гордыня! А что этот святой не говорит про ввезных из сразии и их преступлениях!? Или он считает их тоже "непогрешимыми"???