Avia.pro Очередной гайнутдиновский функционер из ДУМ решил поиграть в защитника традиций.
Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Таким как этот "святейший" пора бы не про хиджабы разглагольствовать, а на собственные грехи лицемерия, ханжества, жадности как минимум посмотреть и покаяться! Хотя о чем я, если он считает себя непогрешимым! А это уже гордыня! А что этот святой не говорит про ввезных из сразии и их преступлениях!? Или он считает их тоже "непогрешимыми"???
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8 час.
Любовь
Значит Дамир Мухетдинов давно попрал религиозные традиции мусульман и его жена обычная потаскушка выставляющая себя напоказ. Отрезать уши и ему и его жене. Они не достойны рая.
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4 час.
Любовь
Многое придумано и надумано относительно недавно. Как также тряпка на морду лица, появившаяся в доисламские времена для защиты от песка в пустыне. Не очень они (многие) знают свою религию. Либо помнят и чтут что удобно.
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4 час.
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