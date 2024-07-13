Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому

Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому

Avia.pro Очередной гайнутдиновский функционер из ДУМ решил поиграть в защитника традиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Таким как этот &quot;святейший&quot; пора бы не про хиджабы разглагольствовать, а на собственные грехи лицемерия, ханжества, жадности как минимум посмотреть и покаяться! Хотя о чем я, если он считает себя непогрешимым! А это уже гордыня! А что этот святой не говорит про ввезных из сразии и их преступлениях!? Или он считает их тоже &quot;непогрешимыми&quot;???
Ответить
8 час.
Любовь
Значит Дамир Мухетдинов давно попрал религиозные традиции мусульман и его жена обычная потаскушка выставляющая себя напоказ. Отрезать уши и ему и его жене. Они не достойны рая.
Ответить
4 час.
Любовь
Многое придумано и надумано относительно недавно. Как также тряпка на морду лица, появившаяся в доисламские времена для защиты от песка в пустыне. Не очень они (многие) знают свою религию. Либо помнят и чтут что удобно.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх