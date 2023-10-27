В сопровождении истребителей: что известно о новом рейде ЦАХАЛ в секторе Газа

Армия обороны Израиля совершила новый наземный рейд в секторе Газа. Как сообщили в военном ведомстве, сухопутные войска еврейского государства в сопровождении истребителей вошли в районы в центре анклава.
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