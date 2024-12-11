Командование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывает рядовым солдатам расправляться с мирными жителями на подконтрольных им территориях, заявил командир батальона одного из полков морской пехоты в составе российских войск с позывным "Гранит".
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