Шепелев объявил о свадьбе с матерью своего сына спустя 8 лет отношений — наконец-то решился

Телеведущий захотел впервые вступить в брак. Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова Социальные сетиДмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова состоят в отношениях уже несколько лет и воспитывают одного общего ребенка — сына Тихона — и двух детей от предыдущих браков — Платону и Ладу.