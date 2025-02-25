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Шепелев объявил о свадьбе с матерью своего сына спустя 8 лет отношений — наконец-то решился

Шепелев объявил о свадьбе с матерью своего сына спустя 8 лет отношений — наконец-то решился

Телеведущий захотел впервые вступить в брак. Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова Социальные сетиДмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова состоят в отношениях уже несколько лет и воспитывают одного общего ребенка — сына Тихона — и двух детей от предыдущих браков — Платону и Ладу.

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