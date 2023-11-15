В Приморье женщина, сжегшая новорожденного, ранее была лишена родительских прав

В Приморском крае женщина, родившая дома и избавившаяся от ребенка, ведет асоциальный образ жизни. Соответствующую информацию в среду, 15 ноября, опубликовало агентство РИА Новости, сославшись на собственный источник.
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