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В Приморье женщина, сжегшая новорожденного, ранее была лишена родительских прав

В Приморье женщина, сжегшая новорожденного, ранее была лишена родительских прав

В Приморском крае женщина, родившая дома и избавившаяся от ребенка, ведет асоциальный образ жизни. Соответствующую информацию в среду, 15 ноября, опубликовало агентство РИА Новости, сославшись на собственный источник.

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