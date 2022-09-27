Начальник Генштаба Великобритании провёл встречу с военным атташе России в Лондоне

Начальник Генштаба Великобритании провёл встречу с военным атташе России в Лондоне

В Лондоне, в Министерстве обороны Великобритании, прошла встреча начальника генерального штаба вооруженных сил Соединенного королевства адмирала Энтони Радакина с военным атташе Российской Федерации полковником Максимом Еловиком.

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