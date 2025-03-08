АиФ – Уфа Защитим чиновников? Председатель Союза писателей республики и депутат Госсобрания-Курултая Айгиз Баймухаметов назвал людей, которые заваливают чиновников жалобами, «юридическими террористами».
Защитим чиновников? Депутат призвал оградить власти от жалоб граждан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
оя
олег яковук
Делайте свою работу добросовестно и не будет жалоб. А то один гражданин аж 500 настрочил жалоб. Значит его не удовлетворили ваши отписки. Решите его проблему и не будет он больше вас достовать
Ответить
5 час.
Иван Иванов
А это чучело на фото как стало делопутом в таком возрасте? Из за каких заслуг перед народом? Кто его выбирал? А в армии оно служило?
Ответить
5 час.
Nikolay Zakharov
Тогда зачем депутаты нужны,которые обязаны исполнять наказы своих избирателей. В России Едросов вообще мало кто выбирал,а их засилье во всех сферах общества, произошло только от фальсификации ЦИК во главе с Эллочкой Памфиловой,конечно только Бог её накажет за такие деяния,правосудие почему-то бессильно.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии