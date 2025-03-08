Медвежий угол
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Медвежий угол

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Защитим чиновников? Депутат призвал оградить власти от жалоб граждан

Защитим чиновников? Депутат призвал оградить власти от жалоб граждан

АиФ – Уфа Защитим чиновников? Председатель Союза писателей республики и депутат Госсобрания-Курултая Айгиз Баймухаметов назвал людей, которые заваливают чиновников жалобами, «юридическими террористами».

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Комментарии
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оя
олег яковук
Делайте свою работу добросовестно и не будет жалоб. А то один гражданин аж 500 настрочил жалоб. Значит его не удовлетворили ваши отписки. Решите его проблему и не будет он больше вас достовать
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5 час.
Иван Иванов
А это чучело на фото как стало делопутом в таком возрасте? Из за каких заслуг перед народом? Кто его выбирал? А в армии оно служило?
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5 час.
Nikolay Zakharov
Тогда зачем депутаты нужны,которые обязаны исполнять наказы своих избирателей. В России Едросов вообще мало кто выбирал,а их засилье во всех сферах общества, произошло только от фальсификации ЦИК во главе с Эллочкой Памфиловой,конечно только Бог её накажет за такие деяния,правосудие почему-то бессильно.
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4 час.
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