Защитим чиновников? Депутат призвал оградить власти от жалоб граждан

оя олег яковук Делайте свою работу добросовестно и не будет жалоб. А то один гражданин аж 500 настрочил жалоб. Значит его не удовлетворили ваши отписки. Решите его проблему и не будет он больше вас достовать

Иван Иванов А это чучело на фото как стало делопутом в таком возрасте? Из за каких заслуг перед народом? Кто его выбирал? А в армии оно служило?