Путин помог Африке создать политический противовес Западу

Россия продолжит помогать Африке создавать политический противовес Западу. На встрече 11 сентября с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Индии президент России поблагодарил республику за поддержку российских инициатив в ООН и отметил, что РФ продолжит уделять особое внимание развитию отношений со странами Африки в целом.
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