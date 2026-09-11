Путин помог Африке создать политический противовес Западу

Россия продолжит помогать Африке создавать политический противовес Западу. На встрече 11 сентября с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Индии президент России поблагодарил республику за поддержку российских инициатив в ООН и отметил, что РФ продолжит уделять особое внимание развитию отношений со странами Африки в целом.