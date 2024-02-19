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Парламентская газета

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В России создадут единый реестр преступлений киевского режима

Сегодня материалы о подтвержденных фактах преступлений Киева против детей уже занимают более трехсот страниц, но к июню 2024 года, когда будет представлен итоговый доклад, страниц, к сожалению, будет значительно больше.

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