В России создадут единый реестр преступлений киевского режима

Сегодня материалы о подтвержденных фактах преступлений Киева против детей уже занимают более трехсот страниц, но к июню 2024 года, когда будет представлен итоговый доклад, страниц, к сожалению, будет значительно больше.
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