Что происходит с магнитным полем мертвой звезды?

В величии космоса жизненные циклы звезд невероятно увлекательны. Это не просто огненные газовые шары; это небесные гиганты с магнитными полями, которые оказывают глубокое влияние на их путь от рождения до смерти.
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