Рейтинг стран-лидеров по доле сельхозземель с искусственным орошением / © World Visualized Эти показатели, собранные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), свидетельствуют о том, что в Бангладеше орошается 89,04% сельскохозяйственных земель.