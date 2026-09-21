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Рейтинг стран-лидеров по доле сельхозземель с искусственным орошением

Рейтинг стран-лидеров по доле сельхозземель с искусственным орошением

Рейтинг стран-лидеров по доле сельхозземель с искусственным орошением / © World Visualized Эти показатели, собранные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), свидетельствуют о том, что в Бангладеше орошается 89,04% сельскохозяйственных земель.

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