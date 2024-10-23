Полтора года "Серебряного наставничества" в Москве: дети получили опыт семейного общения

Более полутора лет назад в Москве стартовал уникальный проект "Серебряное наставничество", который объединяет детей из центров содействия семейному воспитанию с участниками программы "Московское долголетие".
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