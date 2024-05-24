Жительница Перми судится с дептрансом из-за штрафа за безбилетный проезд

Пассажирка утверждает, что инцидент произошел из-за неисправного валидатора.Жительница Перми подала в суд на департамент транспорта после получения незаконного штрафа за безбилетный проезд, сообщает «Рифей Пермь».
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