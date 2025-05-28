Самогонные аппараты разрешили изымать без суда

29 мая 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 686 об изменениях в постановление кабмина № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изменениями и дополнениями).