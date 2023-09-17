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Шевченко – о 10-8 в пятом раунде: «Это совершенно несправедливо»

«Думаю, я забрала три раунда, а она, возможно, взяла два. Чувствую, что 10-8 в пятом раунде – совершенно несправедливо.

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