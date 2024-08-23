Коллега с детских больничных не вылезает, имея две пары бабо-дедов – пенсионеров. Их просить посидеть с внуком не хочет: «Они не обязаны!»— Так-то декрет у Наташки закончился еще той осенью, – рассказывает про напарницу-коллегу тридцатилетняя Юлия.