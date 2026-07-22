Эксперт Ермилова: ипотечные каникулы увеличат переплату по кредиту

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформлять ипотечные каникулы до полутора лет без подтверждения снижения доходов, однако это увеличит итоговую переплату по кредиту, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им.