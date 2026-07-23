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Бросили славу на самом пике: как сложились судьбы 5 известных артистов, выбравших другую жизнь

Бросили славу на самом пике: как сложились судьбы 5 известных артистов, выбравших другую жизнь

Многие уверены, что жизнь знаменитостей состоит исключительно из признания, больших денег и безграничных возможностей.

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