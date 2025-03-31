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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Спрос на путешествия за рубеж у россиян резко вырос на фоне укрепления рубля

Спрос на путешествия за рубеж у россиян резко вырос на фоне укрепления рубля

Количество бронирований отелей и продажи туров за рубеж резко выросли на фоне укрепления рубля. Выгодный курс стимулирует туристов из России планировать будущие поездки, благодаря чему продаются туры на осень и зиму, отмечают эксперты .

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