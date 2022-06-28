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Мелкадзе: «Спартак» сам отказался от Бакаева

Мелкадзе: «Спартак» сам отказался от Бакаева

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход Зелимхана Бакаева в «Зенит». Бывший полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий ныне за «Сочи», прокомментировал переход Зелимхана Бакаева из стана «красно-белых» в «Зенит».

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