Reuters: G7 планирует пригрозить мелким банкам Китая из-за связей с РФ

В Вашингтоне ожидают, что на следующей неделе страны G7 направят новое предупреждение малым банкам Китая о прекращении оказания помощи России в обходе санкций, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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