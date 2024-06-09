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Reuters: G7 планирует пригрозить мелким банкам Китая из-за связей с РФ

В Вашингтоне ожидают, что на следующей неделе страны G7 направят новое предупреждение малым банкам Китая о прекращении оказания помощи России в обходе санкций, сообщили в информационном агентстве Reuters.

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