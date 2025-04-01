Турки Аль эш-Шейх: «Я – поклонник Снайдера. Не мог придумать лучшего кандидата для сотрудничества, чтобы вывести UFC на большой экран»

«Я был поклонником работы Зака в течение многих лет. Не мог придумать лучшего кандидата для сотрудничества, чтобы вывести UFC на большой экран», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.