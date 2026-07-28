Развитие инновационных и технических видов спорта обсудили в Госсовете

В Москве состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт». В ходе встречи обсудили развитие инновационных и технических видов спорта в России, их медико-биологическое обеспечение и вопросы реабилитации участников СВО.
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