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Нижегородская правда

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Развитие инновационных и технических видов спорта обсудили в Госсовете

Развитие инновационных и технических видов спорта обсудили в Госсовете

В Москве состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт». В ходе встречи обсудили развитие инновационных и технических видов спорта в России, их медико-биологическое обеспечение и вопросы реабилитации участников СВО.

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