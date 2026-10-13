Петербург выделит 108 млрд рублей на подъезды к терминалу ВСМ в 2027 году

В адресной инвестиционной программе Петербурга на 2027 год предусмотрено строительство Военной улицы, пробивка Миргородской, продление Днепропетровской и обустройство привокзальной площади на Лиговском проспекте для подъезда к терминалу высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русская туристка ...
- США обещали немин...
- Журналист Sky New...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым