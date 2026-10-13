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Царьград

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Петербург выделит 108 млрд рублей на подъезды к терминалу ВСМ в 2027 году

Петербург выделит 108 млрд рублей на подъезды к терминалу ВСМ в 2027 году

В адресной инвестиционной программе Петербурга на 2027 год предусмотрено строительство Военной улицы, пробивка Миргородской, продление Днепропетровской и обустройство привокзальной площади на Лиговском проспекте для подъезда к терминалу высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

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