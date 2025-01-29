«Смоленскавтодор» рассказал о ремонте дорог к социальным объектам за последние пять лет

В указанные годы в Смоленске и регионе по федеральной инициативе обновили около 1500 километров дорог О ремонте дорог к социально значимым объектам региона в рамках национального проекта за 2019 – 2024 годы отчиталось областное учреждение «Смоленскавтодор».