Планы SpaceX запустить миллион спутников для ИИ угрожают планете

Космос становится новой ареной технологического соперничества. Крупнейшие компании мира рассматривают околоземную орбиту не только как пространство для связи и навигации, но и как потенциальную платформу для будущих вычислений искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии