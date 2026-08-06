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Планы SpaceX запустить миллион спутников для ИИ угрожают планете

Планы SpaceX запустить миллион спутников для ИИ угрожают планете

Космос становится новой ареной технологического соперничества. Крупнейшие компании мира рассматривают околоземную орбиту не только как пространство для связи и навигации, но и как потенциальную платформу для будущих вычислений искусственного интеллекта.

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