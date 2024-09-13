Мэтью Сэвилл: Не понимаю, зачем ВСУ окапываются под Курском, когда у них весь фронт скоро будет как решето

Константин Ольшанский 12 сентября 2024 г., 21:14 Российская армия наступает на флангах, угрожая зайти в тыл украинской обороны на многих направлениях Российская армия добивается серьезных успехов на восточном театре военных действий.
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