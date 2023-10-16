Интересная жизнь с Vera Star Слова сказанные Владимиром Путиным по поводу обострения арабо-израильского конфликта оказались очень кстати, и остудили самые горячие головы.
Выбор сделанный Путиным, поставил Израиль в крайне незавидное положение
Комментарии
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Рашид Касимов
Очень много ошибок. Автору бы русский язык подучить не помешало.
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37 мин.
Геннадий Ушаков
А почему жыды ведут себя как фашисты? Как вообще лишнее в этой фразе.
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27 мин.
Константин Котельников
Мне иногда кажется, что фрицы были не хуже пархатых, они хотя бы былы честнее и в друзья не навязывались, они были врагами и не елозили.
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9 мин.
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