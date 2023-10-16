ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    В СССР всё делалось для кучки людей, а весь народ был на положении рабочего скота, которые получали чуть больше, чем ...Капитализм или Со...
  • Платон Платонов
    Тогда, с чего Вы взяли, что она ваша? И чем вам стало хуже при капитализме, по части жилья? Что изменилось?Капитализм или Со...
  • Cергей Шапорев
    Создается впечатление или так оно и есть, что только СК во главе с Бастрыкиным пытается хоть какой-то порядок навести...Азербайджанская г...

Выбор сделанный Путиным, поставил Израиль в крайне незавидное положение

Выбор сделанный Путиным, поставил Израиль в крайне незавидное положение

Интересная жизнь с Vera Star Слова сказанные Владимиром Путиным по поводу обострения арабо-израильского конфликта оказались очень кстати, и остудили самые горячие головы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рашид Касимов
Очень много ошибок. Автору бы русский язык подучить не помешало.
Ответить
37 мин.
Геннадий Ушаков
А почему жыды ведут себя как фашисты? Как вообще лишнее в этой фразе.
Ответить
27 мин.
Константин Котельников
Мне иногда кажется, что фрицы были не хуже пархатых, они хотя бы былы честнее и в друзья не навязывались, они были врагами и не елозили.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх