Выбор сделанный Путиным, поставил Израиль в крайне незавидное положение

А почему жыды ведут себя как фашисты? Как вообще лишнее в этой фразе.

Константин Котельников

Мне иногда кажется, что фрицы были не хуже пархатых, они хотя бы былы честнее и в друзья не навязывались, они были врагами и не елозили.