Арнольд Кнауб перешел в «Каспий»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб перешел в актауский «Каспий». После чемпионата мира в октябре 2021 года, на котором сборная Казахстана заняла четвертое место, казахстанец перешел в российский клуб «Динамо» из Самары.