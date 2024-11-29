Россиянку объявили в федеральный розыск за видеозапись в социальной сети

Черновский районный суд Читы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, которая разместила в социальной сети видеоролик с высказываниями, направленными на дискредитацию Российской армии.
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