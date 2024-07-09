Путин формирует коалицию для противостояния Западу по Украине

Официальный двухдневный визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди (вслед за главой правительства Венгрии Виктором Орбаном) и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным свидетельствуют об усилении позиций глобального Юга в мировой политике и экономике.