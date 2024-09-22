СМИ: Путин короткой фразой указал на последствия нападения США на Россию

Президент России Владимир Путин одной известной фразой описал последствия нападения США на Россию. https://listaj.
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