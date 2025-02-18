Казахи прозрели и наступили на хвост глобалистам? Европа может отомстить

101,3 тыс прочтений 2 дня назад Давно мы не вспоминали о Казахстане. Между тем местное руководство внимательно следит за последними мировыми новостями, стараясь, что называется, оставаться в тренде.
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