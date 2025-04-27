Урокам время, домашке час: пойдет ли на пользу детям введение новых норм

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Какое может быть творческое ДЗ по МАТЕМАТИКЕ? 12 лет назад дочери в первом классе дали творческое домашнее задание. У меня высшее образование, жена КЭН- три диплома. Мы решали весь вечер, не всё смогли решить. На следующий день жена вместе с сослуживцем, преподававшим математику в вузе полтора часа дорешивали задачи. Какая польза от этого ребенку-первокласснику? ДЗ - это закрепление материала, возможность открыть учебник и по нему решать задачи. А теперь попробуйте решить домашнее задание ребенка ТОЛЬКО по учебнику! Скорее всего вашего образования для этого не хватит. Дочь в 8 классе, ВПР по математике. Дали задания, которые они В ПРИНЦИПЕ не решали на уроках!!! Тех, кто придумывает это, судить надо за развал образования в России.