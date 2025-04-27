С 1 сентября 2025 года в школах введут строгие нормативы времени на выполнение домашних заданий для младшеклассников.
Урокам время, домашке час: пойдет ли на пользу детям введение новых норм
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Сергей Петров
Минобразин в полном составе пешком, в колонне по четыре - до сохранившихся для них ГУЛАГов
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4 час.
М
ММ
Какое может быть творческое ДЗ по МАТЕМАТИКЕ? 12 лет назад дочери в первом классе дали творческое домашнее задание. У меня высшее образование, жена КЭН- три диплома. Мы решали весь вечер, не всё смогли решить. На следующий день жена вместе с сослуживцем, преподававшим математику в вузе полтора часа дорешивали задачи. Какая польза от этого ребенку-первокласснику? ДЗ - это закрепление материала, возможность открыть учебник и по нему решать задачи. А теперь попробуйте решить домашнее задание ребенка ТОЛЬКО по учебнику! Скорее всего вашего образования для этого не хватит. Дочь в 8 классе, ВПР по математике. Дали задания, которые они В ПРИНЦИПЕ не решали на уроках!!! Тех, кто придумывает это, судить надо за развал образования в России.
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4 час.
Olga Rogova
а у нас часто густо задают то, что вообще не решали в классе! И такое бывает. Дочь закончила школу с золотой медалью, Академию и аспирантуру, математику знает прекрасно, и то иной раз прямо затрудняется решить. А что говорить о ребенке, она у нас в 5 классе?... Пролистает предыдущие задания, и в помине нет того, что задают на дом! Ну хотя бы подобное!
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49 мин.
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