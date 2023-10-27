Минусовая температура закрепится в Новосибирске в день Параскевы Грязнухи 27 октября

Вот какой прогноз дают на сегодня в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии. «27 октября в Новосибирске местами умеренный мокрый снег, температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем от -1 до +1 градусов, – сообщают в управлении, – ветер северо-западный, 10-15, местами 20 м/с».