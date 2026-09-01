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Молодой мигрант зарезал женщину-офицера в Москве

Молодой мигрант зарезал женщину-офицера в Москве

Москва столкнулась с резонансным преступлением, которое вызвало широкий общественный отклик. В районе Коммунарка в Новой Москве погибла 46-летняя женщина — капитан Минобороны России, мать двоих детей.

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