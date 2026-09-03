Происшествия
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Происшествия

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Пензенские полицейские раскрыли убийство местного бизнесмена, совершённое рэкетирами 12 лет назад

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области раскрыли убийство местного предпринимателя, совершенное порядка 12 лет назад.

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