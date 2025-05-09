МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимира Зеленского настолько потряс парад Победы в Москве, что он решил ускорить отправку западных войск на Украину.
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