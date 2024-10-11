Автоэксперт Родионов: менять шины на зимние нужно раньше заморозков

С наступлением холодов многие водители не понимают, когда переходить на зимнюю резину. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов посоветовал в разговоре с «Российской газетой» ориентироваться не на погоду, а на температуру.
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