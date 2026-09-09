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Царьград

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Госдолг Нижегородской области вырос до 210 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области вырос до 210 млрд рублей

К 1 сентября 2026 года размер государственного долга Нижегородской области достиг 210,06 млрд рублей, следует из материалов регионального министерства финансов.

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