Госдолг Нижегородской области вырос до 210 млрд рублей

К 1 сентября 2026 года размер государственного долга Нижегородской области достиг 210,06 млрд рублей, следует из материалов регионального министерства финансов.
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