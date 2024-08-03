Главному инженеру водного комплекса «Акватория» избрана мера пресечения

Главному инженеру водного комплекса «Акватория» Игорю Черемисину избрана мера пресечения. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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