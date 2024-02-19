Долги россиян к взысканию в счет банков превысили 3,2 трлн рублей

В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, написали «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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