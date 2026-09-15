Марина Ахмедова: И кто-то еще говорит, что радикальная одежда не является идеологическим посланием

Думаю, многие уже видели видео, где на школьной линейке в школе Балашихи во всем большом зале во время звучания гимна все встают, и только одна женщина продолжает сидеть.
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Уважаемые Комментаторы!
"Умные Врагов НЕ НАЖИВАЮТ!"
"Уголёк Разгорается в Пламя Тогда, Когда Его "РАЗДУВАЮТ"!
В "Безветрии!" Он ЗАТУХАЕТ!!!"
Заметили!
Пригласили после Мероприятия!
ПОБЕСЕДОВАЛИ с Указанием ЗАКОНОВ, Которые НЕЛЬЗЯ Нарушать!
И Отпустили с Миром! НО! С "Приглядом"!!!
Если ЗЛОСТНЫЙ Нарушитель ЗАКОНОВ - "ПОШЁЛ ВОН!!!"!
Если это Было Случай Нарушение от НЕЗНАНИЯ Законов! - Принимаем в "Семью"!!!
(Только НЕ ТУНЕЯДЦЕВ!)
Я ТАК ДУМАЮ!!!
Во времена СССР в нашей местности даже имена людей татарской национальности в общении между сотрудниками, родственниками, друзьями и т.п. случаях, менялись на имена подобные русским именам. Например: Минрахман - Миша, Зинат - Женя, и т.п. Все жили и живем в мире и согласии. А всех, кто вносит свои "хотелки" в наше общество - изолировать, дабы не было хуже. Все делается вовремя, пока не разрослось как на западе.
хорошо бы видеть границы национального - националистического - нацистского (радикального) выбора. они размыты, что позволяет "заплывать" в обе стороны. можно было бы "вежливо" выпроводить смутьянку с мероприятия и не раздувать истерику, например. тут ведь как в том анекдоте про групповичок - не будете участвовать? - тогда я вас вычёркиваю... ничего личного. вопрос национальный один из болезненных, на нём и паразитируют те, кто желает нашего внутреннего разлада, тот, кто пытается найти "внешнего врага" наших же проблем... но надо башку держать в чистоте и не вестись на все "поглаживания по шерсти", внедряющие в сознание "великодержавный шовинизм" (это край, конечно). мы уважаем ближнего независимо от его национальности и вероисповедания, но внутри Закона РФ на территории РФ. для того и Закон. иначе что, - самосуд? не в смысле своего мнения, которое может не совпадать, но которое внутри и никому не мешает, но внешних выплесков, капающих не неокрепший моСХ неподготовленных поколений.
Замочить падлюку на месте.
Все возможные комментарии подпадают под УК РФ, когда русских гнали из СА там были светские республики. Теперь к нам везут свой новый образ жизни...