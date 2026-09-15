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Спутник

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Марина Ахмедова: И кто-то еще говорит, что радикальная одежда не является идеологическим посланием

Марина Ахмедова: И кто-то еще говорит, что радикальная одежда не является идеологическим посланием

Думаю, многие уже видели видео, где на школьной линейке в школе Балашихи во всем большом зале во время звучания гимна все встают, и только одна женщина продолжает сидеть.

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Профиль пользователя Виктор Попов
Виктор Попов

Уважаемые Комментаторы! 
"Умные Врагов НЕ НАЖИВАЮТ!" 
"Уголёк Разгорается в Пламя Тогда, Когда Его "РАЗДУВАЮТ"! 
В "Безветрии!" Он ЗАТУХАЕТ!!!" 
Заметили!
Пригласили после Мероприятия! 
ПОБЕСЕДОВАЛИ с Указанием ЗАКОНОВ, Которые НЕЛЬЗЯ Нарушать! 
И Отпустили с Миром! НО! С "Приглядом"!!! 
Если ЗЛОСТНЫЙ Нарушитель ЗАКОНОВ - "ПОШЁЛ ВОН!!!"! 
Если это Было Случай Нарушение от НЕЗНАНИЯ Законов! - Принимаем в "Семью"!!! 
(Только НЕ ТУНЕЯДЦЕВ!) 
Я ТАК ДУМАЮ!!!

Профиль пользователя Сергей Вотинцев
Сергей Вотинцев

Во времена СССР в нашей местности даже имена людей татарской национальности в общении между сотрудниками, родственниками, друзьями и т.п. случаях, менялись на имена подобные русским именам. Например: Минрахман - Миша, Зинат - Женя, и т.п. Все жили и живем в мире и согласии. А всех, кто вносит свои "хотелки" в наше общество - изолировать, дабы не было хуже. Все делается вовремя, пока не разрослось как на западе.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

хорошо бы видеть границы национального - националистического - нацистского (радикального) выбора. они размыты, что позволяет "заплывать" в обе стороны. можно было бы "вежливо" выпроводить смутьянку с мероприятия и не раздувать истерику, например. тут ведь как в том анекдоте про групповичок - не будете участвовать? - тогда я вас вычёркиваю... ничего личного. вопрос национальный один из болезненных, на нём и паразитируют те, кто желает нашего внутреннего разлада, тот, кто пытается найти "внешнего врага" наших же проблем... но надо башку держать в чистоте и не вестись на все "поглаживания по шерсти", внедряющие в сознание "великодержавный шовинизм" (это край, конечно). мы уважаем ближнего независимо от его национальности и вероисповедания, но внутри Закона РФ на территории РФ. для того и Закон. иначе что, - самосуд? не в смысле своего мнения, которое может не совпадать, но которое внутри и никому не мешает, но внешних выплесков, капающих не неокрепший моСХ неподготовленных поколений.