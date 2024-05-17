Кладем мясо прямо в угли и накрываем еловыми ветками. Обходимся без шампуров и решеток

Сочетание сочного мяса, насквозь пропитанного ароматным дымом лиственницы, чуть присыпанного крошкой сыра и с минимальным количеством приправ не идет ни в какое сравнение с привычным и давно приевшимся шашлыком.
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