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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» будет платить Фонсеке до июня 2025 года, а не до 2027-го. Это условие активировалось при увольнении в первые 6 месяцев работы

Ранее итальянский клуб освободил от должности главного тренера 51-летнего португальского специалиста.

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