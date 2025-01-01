O2: Предложение Путина вызвало в Польше приступ гнева

Предложение главы России Владимира Путина было подвергнуто гневной критике Варшавы.Предложение президента России Владимира Путина о транзите газа через территорию Польши вызвала приступ гнева, рапортует издание O2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии