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Hungary Asks U.S. to Waive Tariffs Over Russian Oil Purchases

Hungary is asking U.S. officials not to levy tariffs on the central European country which still buys Russian oil, in what could be a test for the new Hungarian leader who won a landslide election victory over President Trump’s ally Viktor Orban earlier this year.

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